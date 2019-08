Estradas gaúchas

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) promete, para a próxima semana, intensificar o trabalho, objetivando duplicar as concessões de estradas no Rio Grande do Sul. Busca viabilizar parcerias públicas com o ministério da Infraestrutura e com o governo do Estado. Vai preparar estudo paralelo das estradas estaduais que possam ser concessionadas juntamente com as estradas federais. A ideia, segundo o senador, "é seguir o exemplo do que já feito no Paraná e promover, nas rodovias gaúchas, sejam federais ou estaduais, as concessões".

Concessões estaduais

Uma empresa criada pelo BNDES está fazendo um estudo em vários trechos do Brasil para as concessões necessárias, afirmou Heinze. Na opinião do congressista, "não tem jeito de duplicarmos, ampliarmos, construirmos, senão for pela iniciativa privada". O senador explica que "é um assunto que estamos trabalhando há alguns meses com o respaldo dos prefeitos, da bancada federal do Rio Grande do Sul, dos deputados estaduais, do governo do Rio Grande do Sul e dos empresários que precisam do desenvolvimento".

Homenagem a Getúlio

Uma homenagem a Getúlio Vargas reuniu as principais lideranças trabalhista do País na Câmara dos Deputados. Roberto Jefferson, presidente do PTB, fez uma retrospectiva do que o ex-presidente gaúcho realizou em favor dos trabalhadores. O ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), destacou que os feitos de Getúlio se eternizam, pela sua sabedoria e homem generoso, corajoso e valente que foi.

Modernização trabalhista

Nogueira falou da modernização trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017. "O emprego voltou. Só nesse primeiro semestre de 2019 foram mais de 528 mil postos de trabalho positivo. Quando o PTB assumiu em 2016, eram 27 milhões de trabalhadores desesperados querendo trabalhar". Segundo o ex-ministro do Trabalho, "o PTB promoveu o enfrentamento ideológico, o enfrentamento da própria mídia, o enfrentamento do discurso populista; pensando na próxima geração. A modernização trabalhista está aí e o trabalhador com os seus direitos garantidos".

Nacionalismo econômico

O senador Armando Monteiro (PTB-PE), ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), destacou que "Getúlio Vargas criou o nacionalismo econômico sem xenofobia. Fundou o Brasil moderno". O líder industrial afirmou que "antes de Getúlio era uma economia de base exportadora, um país que era um arquipélago. Coube a Getúlio Vargas, através de um processo esclarecido e lúcido, criar esse País moderno".

Contra criação de nova CPMF

As lideranças da Câmara dos Deputados são contra a criação de uma nova CPMF. Rejeitam um tributo sobre meios de pagamento. A Receita quer compensar a perda na arrecadação do governo com a redução da cobrança previdenciária sobre a folha salarial das empresas. A proposta, considerada uma nova CPMF, não agrada ao Parlamento.

Rejeição dos parlamentares

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já adiantou que os líderes de partidos, incluindo os que formam o Centrão (bloco independente do governo), rejeitam a proposta. Ao todo, esses líderes representam 65% da Câmara. Apenas dois líderes, Delegado Waldir (PSL-GO) e Daniel Almeida (PCdoB-BA), se mostraram a favor.