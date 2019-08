Deputado estadual do Rio Grande do Sul, o tenente-coronel Zucco retorna ao Estado depois de uma peregrinação em Brasília e comemora os resultados obtidos junto ao Palácio do Planalto e à Esplanada dos Ministérios. Conseguiu viabilizar o projeto Escolas Cívico-Militares e também monitoramento eletrônico para a segurança em municípios gaúchos. Do ministro da Educação, Abraham Weintraub, não só recebeu apoio para o projeto, como também a promessa de que as escolas gaúchas serão modelos. Inicialmente, serão criadas duas escolas-piloto no Rio Grande do Sul.

Uma inovação

O parlamentar disse que, hoje, existe o Colégio Militar em Porto Alegre e em Santa Maria, e alguns colégios Tiradentes da Brigada Militar. Esclareceu que, no modelo de escola cívico-militar, não existe nenhuma. "É uma inovação, o governo federal está apoiando, e a gente pretende, realmente, que o Rio Grande do Sul seja contemplando com uma dezena de escolas. Já tem o interesse de algumas cidades, como Santa Maria, Lajeado, Bagé, Alegrete, Bento Gonçalves, entre outras que também querem instalar esse novo modelo de escola."

Apoio do governador

Segundo Zucco, "é importante salientar que o projeto foi também apoiado pelo governador Eduardo Leite (PSDB)". O deputado afirmou que "o governador pegou o nosso projeto e entrou com a mesma proposta pelo Executivo, ou seja, fortalecendo ainda mais a iniciativa".

Começar logo

Zucco anunciou que as duas escolas que atuarão inicialmente no sistema cívico-militar vão ser mapeadas agora, e já começarão os processos. "A gente pretende, neste semestre, ajustar o projeto, de forma que, em 2020, já se possa começar com algumas cidades com esse projeto de lei apoiado pelo governo do Estado." Nestas duas escolas-piloto, acentuou o parlamentar, "o MEC (Ministério da Educação) vai bancar tudo, e, para as outras escolas, existe a possibilidade de uma parceria município-Estado, ou seja, escolas municipais que podem se tornar escolas cívico-militares".

Segurança pública

Acompanhavam o parlamentar os empresários Lucas Arruda e Maurício Losser, da DGT, Tecnologia em Segurança e Comunicação, de Novo Hamburgo; além do coordenador-geral da bancada do PSL na Assembleia Legislativa. Junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, trataram com o general Guilherme Teophilo sobre a liberação de R$ 19 milhões. Então, argumenta o deputado, "esses R$ 19 milhões vão ser utilizados para cercamento eletrônico". Segundo Zucco, "diretamente, vamos abarcar 36 municípios, e mais de 3 milhões de gaúchos serão beneficiados com esse projeto". Zucco assinalou que "o vice-governador (Ranolfo Vieira, PTB), também secretário de Segurança Pública, já confirmou que vai assinar o recurso que já existe no Estado. Então já está tudo certo, e, semana que vem, ele assina".