Bibo pronto para o combate

2019-02-03 22:28:28

Os novos deputados tomaram posse na sexta-feira, entre eles, Bibo Nunes (PSL, foto). Chegou e anunciou que não vai usar a verba de locação de veículos. Disse que trouxe para Brasília carro próprio. "Vai dar uma economia de pouco mais de R$ 200 mil." Anunciou, ainda, que os imóveis de locação "a que tenho direito, um escritório em Porto Alegre, computadores, televisão, impressoras e móveis, comprei tudo do meu bolso. Não temos nada de gasto. Não é que eu queira economizar, mas, se posso ajudar, vou ajudar", explicou.

Armas nos carros

No que diz respeito a projetos a serem apresentados, Bibo destaca uma proposta "bastante interessante". É com relação à posse de armas. O parlamentar quer posse de armas também nos automóveis. O congressista também quer questionar e combater o Fundo Eleitoral. "É inadmissível que um deputado ganhe R$ 2 milhões para gastar em 40 dias, isso tem que acabar. Então vou começar já tentando impedir esse tipo de coisa."

Poucos gaúchos na tribuna

Bibo Nunes disse que vai defender muitos projetos de acordo com a filosofia do presidente Jair Bolsonaro (PSL), mas, acima de tudo, enfatizou o parlamentar, "sou um cara de combate. Eu sou de tribuna, sou de denunciar, para fazer, para cobrar, é isso que eu faço mais. Vou ter emendas impositivas, mas o principal não é o fato de estar dando ambulância, ajudando aqui, ali, isso é normal. Sou um cara de combate. O Rio Grande do Sul vai ter um deputado que vai atuar muito na tribuna, porque, infelizmente, vejo poucos gaúchos na tribuna".

A política é uma função

Para o deputado, não será só o PT que sabe usar o espaço e que usará bem o espaço. "Agora, eu cheguei e vou ocupar espaço lá dentro". E reforçou: "A política, para mim, não é para ganhar dinheiro, tanto é que eu continuo com o meu programa de televisão. Todos os meus colegas comunicadores abandonaram TV e rádio, e eu continuo, porque é a minha profissão, e não vivo sem o microfone. É de onde vem o meu sustento e é a minha profissão. A política é uma função", assinalou.

Votos suficientes

O deputado afirmou que a reforma da Previdência "é o nosso principal ponto, é o que nós, do PSL, e o governo queremos. O Paulo Guedes diz que é vital para nós, para que o Brasil entre nos trilhos". E enfatizou que "vamos lutar pelas reformas, e tenho certeza que teremos o número suficiente de votos".

Venda do Banrisul

Segundo Bibo Nunes, "o Rio Grande do Sul já foi avisado que, entre as prioridades, teria que vender o Banrisul. Não é função do Estado ter um banco. Se vender o Banrisul, tem o Banco do Brasil, tem vários bancos aí que estarão atendendo à demanda. E, com o dinheiro do Banrisul, vamos acabar com toda essa história de pagamento do funcionalismo, professores".

Bancada representativa

"Nós somos, hoje, uma bancada representativa", começamos com 52 deputados e já estamos com 55. Na avaliação do congressista, "é uma bancada na qual, dos 55, 49 ou 50, nunca tiveram um cargo federal. São políticos novos chegando em Brasília, políticos sérios que não têm essa maldade política, e nós não temos cargos".