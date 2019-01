Caminho das pedras

69

2019-01-13 21:56:01

Um experiente deputado federal gaúcho avaliou, para a coluna Repórter Brasília, o cenário atual do novo Congresso Nacional. Ele destacou que as "redes sociais foram fundamentais para a renovação do Legislativo, e muitos dos novos deputados que chegam são ativistas das redes sociais e, não têm ainda o menor conhecimento do funcionamento do Parlamento". Na avaliação do parlamentar, "tem aqueles que acreditam que a influência de deputados mais experientes não produzirão os mesmos efeitos no que diz respeito à definição das pautas que correm dentro do Congresso, como a deliberação de matérias, composição das comissões e a eleição daqueles que vão comandar tanto o Senado Federal como a própria Câmara dos Deputados". Para o deputado, se enganam esses que pensam na facilidade de derrotar, tanto Renan Calheiros (MDB-AL), quanto Rodrigo Maia (DEM-RJ), na eleição à presidência do Senado e da Câmara, em fevereiro". No entendimento do parlamentar, mais uma vez, Renan Calheiros será o presidente do Senado e Rodrigo Maia será o presidente da Câmara dos Deputados.

Cumprir acordos

O congressista argumenta que além da experiência dos dois e o prestígio que eles têm entre os parlamentares, "ambos têm a fama de que cumprem os acordos, que têm palavra, honram com os compromissos que assumem no que diz respeito aos parlamentares; e isso será fundamental tanto na eleição à presidência do Senado como da própria Câmara dos Deputados". Para o deputado, "o Parlamento não vai querer trocar o certo pelo duvidoso. E por isso, é praticamente garantida tanto a eleição de Renan Calheiros quanto a de Rodrigo Maia para o comando das duas casas do Congresso Nacional".

Mera semelhança

Circula nas mídias sociais, um vídeo do ministro da Cultura australiano, David Templeman, cantando, em discurso, o "sound of silence", no Parlamento da Austrália. Templeman adaptou a canção para discursar e alfinetar alguns deputados que atuam no parlamento australiano. Qualquer semelhança é mera coincidência.

Falam sem dizer nada

Entre outas coisas, ao fazer o balanço do ano, disse: "os deputados continuam a fazer discursos que ninguém percebe. Uns bons, outros fracos". Foi assim o ano no parlamento, e neste salão parlamentar está uma dezena de deputados, talvez mais. Deputados que falam sem dizer nada, deputados que ouvem sem escutar. E continuou: "deputados que discursam sem ninguém ouvir e ninguém se importa. E é assim no Parlamento".

Arquivamento de multa

Projeto da deputada federal Mariana Carvalho (PSDB-RO, foto) determina arquivamento de multa a veículo que atende emergência. A autora da proposta, destaca que diversas decisões judiciais indicam o arquivamento desse tipo de multa. Além disso, com a aprovação do texto estarão preservados os princípios constitucionais da eficiência no âmbito da administração pública e da celeridade processual. A proposta, explica a parlamentar, tramita em caráter conclusivo e será analisada pelas Comissões de Viação e Transportes; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.