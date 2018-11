PSDB: nem direita, nem esquerda

Depois de ter tido o pior desempenho da história numa eleição presidencial, o PSDB tenta se articular indo para o centro e tentar sobreviver entre o choque de gerações e quebrar as barreiras sempre impostas pelas velhas raposas tucanas que dividem a sigla, símbolo de Mário Covas. O Partido de Nelson Marchezan Júnior (prefeito de Porto Alegre), nasceu em junho de 1988, com dissidentes do PMDB, pelas mãos de Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso e deputados como Pimenta da Veiga, de Minas Gerais. Mais enxuto e rejeitado, com diversas caras novas, os tucanos buscam seu caminho sobrevoando o novo cenário político do País.

Elegeu três governadores

Com flertes à direita, e acenos a Jair Bolsonaro, em 2018, o discurso endurecido ajudou a eleger em votações apertadas, apenas três governadores, entre 12 candidatos. A sigla venceu com João Doria, em São Paulo, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e Reinaldo Azambuja, que foi reeleito em Mato Grosso do Sul. Elegeu o menor número de governadores desde 1990. Todos com um perfil mais moderno, fugindo do ranço das tradicionais donas do partido, as conhecidas e inflexíveis raposas felpudas.

Time mais jovem e com disposição

Na Câmara, a atual bancada que tem, em média 55 anos de idade, será substituída por uma em média, seis anos mais baixa, de 49 anos. Os novos senadores são três anos mais novos. A média cai de 61,5 anos para 58,5 anos. Entre os governadores a média cai de 55 para 49 anos. Eles concordam que a melhor postura para o PSDB no governo Bolsonaro será se manter independente, recusar eventuais convites para cargos e votar conforme os princípios do partido.

Ou evolui ou acaba, diz senadora

A esperança dos tucanos para manter o PSDB vivo "é tampar os buracos e grudar os rachas dos últimos anos". Caso contrário, a previsão da senadora paulista Mara Gabrilli, eleita com 6.513.282 votos, pode se concretizar. "Eu acho que o PSDB, é urgente, ou ele vai evoluir ou ele vai acabar agora."

Desenvolvimento da Metade Sul

Senado aprova proposta do senador Lasier Martins (PSB), para desenvolver a Metade Sul do Estado. Por unanimidade (55 votos), projeto do senador gaúcho que autoriza o Poder Executivo a instituir a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (Ride), um programa especial para o desenvolvimento da Metade Sul do Rio Grande do Sul, foi aprovado pelos senadores, em plenário. O projeto representa uma velha aspiração dos gaúchos, que agora está mais próxima de se tornar realidade. O texto segue para a Câmara dos Deputados.

Unidade na bancada gaúcha

O deputado federal gaúcho reeleito Giovani Cherini (PR), coordenador da bancada do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados, comemora as decisões tomadas na reunião da bancada na última semana, com plenário lotado, destacando que "o mais importante é a unidade dos deputados, em torno dos assuntos de interesse do Rio Grande do Sul". Depois de três horas de debates, os parlamentares conseguiram fechar as emendas impositivas, "que tinha um bilhão e meio de pedidos, e nós tínhamos R$ 169 mi de recursos". Foram destinados "R$ 68 milhões para hospitais, R$ 30 milhões para a BR-116, R$ 20 milhões para a 290, R$ 30 milhões para escolas agrícolas, e R$ 1,6 milhão para a Segurança Pública".