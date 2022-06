O programa +4D, tratado pela prefeitura de Porto Alegre como Plano Diretor do 4º Distrito, será o tema da aula livre promovida pelo Instituto Cidades Responsivas, integrante do Grupo Ospa, na próxima quinta-feira, 2 de junho. Apresentado e mediado pela diretora do Instituto, Luciana Fonseca, o encontro contará com a participação dos arquitetos e urbanistas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade Vaneska Paiva Henrique e Guilherme Silveira Castanheira. A aula é aberta, com transmissão ao vivo a partir das 13h pelo