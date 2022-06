Estado pode garantir espaço para a cultura em concessão do Cais Mauá

Com uma manifestação de "mea culpa por não ter feito o encontro antes" por parte do secretário de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto, a reunião do governo com o Coletivo Cais Cultural Já para tratar da ocupação do Cais Mauá, em Porto Alegre, foi realizada na quinta-feira passada. O grupo apresentou sua proposta alternativa para a área, elaborada ainda no ano passado em conjunto com grupos de pesquisa da Ufrgs, em que sugere a alienação do setor das docas (perto da Rodoviária) e destinação do recurso a um fundo para a reforma e manutenção dos armazéns.

A proposta não será acatada. Busatto sustenta o modelo de parceria público-privada que será levada a cabo pelo governo nos próximos meses para a concessão do Cais. Orientado pelo BNDES, com quem tem parceria para estudos de desestatizações e concessões, o secretário diz que o modelo como o proposto pelo coletivo foi considerado e descartado. Isso porque "uma premissa do governo é a retirada do muro da Mauá, o que encarece o projeto". A gestão não abre mão de liberar o acesso onde hoje se encontra a barreira de concreto.

Em relação ao Coletivo Cais Cultural Já, mesmo sem acolher a ideia central da proposta alternativa, Busatto abriu a possibilidade de incorporar ao edital uma das demandas do grupo e vincular ao contrato que alguns armazéns serão destinados ao setor cultural. Embora o masterplan assinado pelo escritório Dal Pian Arquitetos indique outros usos possíveis, o projeto arquitetônico e urbanístico é somente referencial e não implica ao futuro concessionário obrigação de segui-lo.

Integrante do coletivo, a advogada Jacqueline Custódio considera essa possibilidade um ganho. Além da sinalização no encontro da semana passada, que teve participação dos técnicos do BNDES e do Consórcio Revitaliza - responsável, junto ao banco de fomento, por realizar os estudos de viabilidade financeira, jurídica e urbanística da concessão -, o secretário voltou a se comprometer com a destinação de espaço ao setor cultural em reunião no Ministério Público de Contas na segunda-feira. Outro encontro está previsto para 8 de junho com a Secretaria de Cultura.

Caso o governo cumpra o cronograma, lançará o edital para o leilão do Cais Mauá em setembro. Amanhã, mais uma audiência pública terá a apresentação da proposta e coleta de contribuições da comunidade. Será a partir das 8h para inscrições, com início às 9h, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501, térreo).