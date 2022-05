O bairro Restinga, em Porto Alegre, é sede da Usina de Beneficiamento de Plásticos e Atendimento a Catadores. A entrega da estrutura física, que marca a finalização da primeira etapa deste projeto, aconteceu na sexta-feira, dia 13. Quando estiver pronta, a usina fará a fragmentação de cerca de 60 toneladas/mês das resinas plásticas Polipropileno (PP) e Polietileno (PE), atendendo inicialmente as dez cooperativas que compõem a Central de Comercialização Integrada (Comint).

Localizada na ACM Vila Restinga Olímpica, da Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul (ACM-RS), a estrutura da usina foi construída com incentivo da Lei de Solidariedade Pró-Social do Governo do RS e patrocínio da Braskem. O investimento total, incluindo os equipamentos, é de R$ 1,24 milhão. Além de realizar o serviço de beneficiamento, o projeto pretende ajudar as famílias dos trabalhadores da reciclagem facilitando o acesso aos serviços sociais que o município oferece. O próximo passo será a obtenção da Licença de Operação da unidade.