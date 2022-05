O trecho da avenida Borges de Medeiros que fica no Centro Histórico aparece no Plano Diretor Cicloviário Integrado de Porto Alegre (lei de 2009) como parte da rede cicloviária estrutural de Porto Alegre. Mas nenhuma estrutura dedicada à bicicleta aparece no projeto das obras de revitalização e urbanização de vias chamado de quadrilátero central. O material apresentado indica que os quarteirões entre a rua Sete de Setembro e a avenida Salgado Filho terão substituição do pavimento da via, reforma completa dos passeios (calçadas) e qualificação do canteiro central e da Esquina Democrática.

Em nota, a prefeitura informa que “nas obras do quadrilátero, devido às características da região, está prevista a implantação de ciclorrota no trecho entre a rua José Montaury e a avenida Salgado Filho, a qual deve ser feita após concluídas as demais intervenções previstas”. De acordo com o plano de 2009, ciclorrota é “toda rota para ciclistas formada por segmentos de ciclovias, ciclofaixas e trechos de tráfego compartilhado (de veículos motorizados e de bicicletas) na via pública”. Ainda conforme a nota, “a Secretaria de Mobilidade Urbana trabalha numa revisão completa da malha cicloviária, a qual prevê a implantação de uma rede conectada que dê maior segurança ao usuário deste modal”.