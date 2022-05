Prefeitura de Porto Alegre realiza 17ª edição da Semana Cidade Limpa

Iniciou nesta segunda-feira, dia 16 de maio, e segue até sexta-feira, a 17ª edição da Semana Cidade Limpa de Porto Alegre. A abertura, no Dia do Gari, contou com café da manhã a 100 garis do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), oferecido pela Associação dos Servidores do DMLU. O evento contou com a presença do prefeito Sebastião Melo.

A Semana Cidade Limpa foi instituída pela Lei Municipal nº 9.922/2006 para o período anual de 16 a 22 de maio e tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a sua responsabilidade em manter a limpeza das ruas, praças, parques e arroios. A comunidade em geral é estimulada a participar das ações que buscam incentivar a educação socioambiental.

Na terça-feira, 17, será montado um estande com maquetes de unidade de triagem e de composteira caseira no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. No local, serão oferecidas explicações sobre o funcionamento das usinas de reciclagem e a correta separação dos resíduos. A população poderá destinar seu resíduo reciclável no Papa Resíduo - um garrafão com estrutura feita em metal que será instalado no local. A atividade seguirá até sexta-feira em outros locais (lista abaixo).

Durante a semana, o DMLU levará 15 prefeitos de praças da Capital para conhecer o trabalho em uma unidade de triagem e em uma horta comunitária. O objetivo é sensibilizar sobre a importância da separação dos resíduos para o meio ambiente e para geração de renda dos trabalhadores das unidades.

Programação

16 de maio – Segunda-feira

9h – Café da manhã para os garis. Local: sede do DMLU na avenida Azenha, 631, bairro Azenha

- Vídeo institucional será publicado nas redes sociais em comemoração ao Dia do Gari

17 de maio – Terça-feira

9h às 17h – Estande de Sensibilização sobre a correta separação dos resíduos. Local: Largo Glênio Peres, Centro Histórico

15h – DMLU leva grupo de 15 prefeitos de praças para conhecer funcionamento de Unidade de Triagem e Horta Comunitária. Local: UT Vila Pinto e Horta Comunitária Vila Pinto, avenida Joaquim Porto Vilanova, 143, bairro Bom Jesus, Zona Leste

18 de maio – Quarta-feira

9h às 17h– Estande de Sensibilização sobre a correta separação dos resíduos. Local: Monumento ao Expedicionário, avenida José Bonifácio, 245, bairro Farroupilha

19 de maio – Quinta-feira

9h às 17h – Estande de Sensibilização sobre a correta separação dos resíduos. Local: Largo Glênio Peres, Centro Histórico

20 de maio – Sexta-feira

9h às 17h– Estande de Sensibilização sobre a correta separação dos resíduos. Local: Parque Moinhos de Vento (Parcão) junto ao moinho, rua Comendador Caminha, s/nº, bairro Moinhos de Vento