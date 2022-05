Faleceu no dia 4 de maio, aos 69 anos, o engenheiro civil Sérgio Luiz Brum. Servidor aposentado do município de Porto Alegre, ingressou na Prefeitura em 1972, e permaneceu na ativa até 2011. Passou pelas Secretaria de Administração e pelas antiga secretarias de Planejamento Municipal (SPM) e de Obras e Viação (Smov).

Graduou-se engenheiro civil pela PUCRS em 1982. Foi diretor do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre e do Sindicado dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, conselheiro do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Previmpa. Presidiu a Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre (Astec) entre 2017 e 2020.

Na reunião do Conselho do Plano Diretor desta terça-feira, dia 10, uma nota de pesar assinada pelo Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul foi lida por Hermes Puricelli. "Brum foi um lutador incansável por um mundo mais justo e pelos direitos e condições de trabalho dos servidores públicos", diz um trecho da nota, que também lembrou passagens de sua carreira.