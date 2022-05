Em 2020, quando a pandemia de Covi-19 colocou muitas atividades econômicas e sociais em quarentena, expedições fotográficas foram realizadas no 4º Distrito e registraram o patrimônio industrial de Porto Alegre com o olhar artístico, histórico e cultural de diferentes profissionais de imagem. A realização foi do empresário Carlos Kolesny, da Ergocentro.

Agora, a partir de uma curadoria feita por Lidiane Bach, as imagens serão projetadas na fachada do antigo Hotel Wamosy, na Av Cairú, 393, bairro Navegantes. O evento será no sábado, dia 14 de maio, das 20h às 22h, e é aberto ao público.

Após, será realizada mais uma edição da Festa na Fábrica, na Fabrica dos Sonhos (em frente ao hotel) com a Banda On The Rock. Ingressos e mais informações podem ser buscadas pelo fone 51 981114888 - para os fotógrafos que participaram do projeto a entrada é franca.