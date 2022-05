"Como transformar seu município em um território inovador – o cidadão no centro da inovação" é o tema da palestra on-line que será proferida por Hermano Cintra, doutor em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC/SP. O encontro ocorre no dia 25/05, a partir das 14h, pelo Zoom. As falas iniciais serão de Eduardo Bonotto, presidente da Famurs, e Maurênio Stortti, advogado e CEO da M.Stortti Negócios Digitais, parceiros da ação em conjunto com o Instituto Kapok, de São Paulo.