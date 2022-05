Caminhada na noite de sexta-feira 13 apresentará a história de dois crimes de Porto Alegre

Nos anos 1960 e 1980, dois trágicos assassinatos abalaram a sociedade gaúcha. Em comum, ambos tiveram o fato de ter ocorrido no mês de junho, em um dos bairros mais tradicionais e requintados de Porto Alegre: o Moinhos de Vento. Além disso, os dois envolveram membros da Assembleia Legislativa do Estado. Até hoje ninguém foi condenado pelos crimes.

Uma das vítimas foi Margit Kliemann, esposa do então deputado estadual Euclydes Kliemann, morta em sua residência, na rua Barão de Santo Ângelo, em 20 de junho de 1962. Pouco tempo depois, o próprio Kliemann foi assassinado durante uma entrevista ao vivo no estúdio de uma rádio em Santa Cruz do Sul.

A outra vítima do Moinhos foi o deputado José Antônio Daudt, assassinado a tiros na esquina das ruas Quintino Bocaiúva e Marquês do Herval em 4 de junho de 1988.

Os dois crimes serão lembrados nesta sexta-feira 13 no walking tour Mistérios do Moinhos de Vento, que será conduzido pela jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo. A caminhada começa às 18h na Praça Maurício Cardoso e percorrerá algumas das principais ruas do bairro.

Além de fatos e locais relacionados aos crimes e seus personagens, a caminhada também inclui atrativos localizados nesse percurso que são importantes para a história do bairro e da cidade. A atividade terá duração de 90 minutos e o valor para participar é R$ 20,00.

Walking tour Mistérios do Moinhos de Vento

Quando: sexta-feira, 13 de maio, às 18h

Onde: o ponto de encontro é a Praça Maurício Cardoso

Valor: R$ 20,00

Duração: cerca de 90 minutos