CAU/RS lança edital de patrocínio para 2022

Iniciativas e projetos que promovam, valorizem e divulguem a Arquitetura e Urbanismo podem se candidatar ao edital de patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS). As propostas podem ser candidatadas até 31 de agosto.

Edital de Apoio O Edital de Chamamento Público 01/2021 permite que entidades exclusivas de arquitetos e urbanistas tenham seus projetos patrocinados pelo CAU/RS. Organizações da sociedade civil não exclusivas de Arquitetura e Urbanismo são contempladas pelo. O valor global do edital de patrocínio é R$ 129.618,00, distribuído em cotas de até R$ 25.000,00.

Cada proponente pode enviar quantas propostas quiser. No entanto, cada pessoa jurídica terá, no máximo, quatro propostas aprovadas. Serão aceitas propostas para: Eventos (feiras, encontros profissionais, palestras, cursos, conferências, seminários, congressos, premiações e atividades afins); Curadoria de eventos (palestras, dinâmicas de grupo, oficinas e palestras de abertura, a serem concebidas ou organizadas para eventos do CAU/RS); e Produções (audiovisuais, exposições, catálogos, publicações, aplicativos para computador e dispositivos móveis, sites e outras produções).