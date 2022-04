Obras nas ruas do Centro iniciam em maio

Em maio terão início as obras que vão revitalizar as ruas do Centro Histórico de Porto Alegre no chamado "quadrilátero central". Caso a prefeitura cumpra o calendário anunciado, as intervenções seguirão até o fim de outubro de 2023. Embora o projeto seja anterior ao atual governo, a administração municipal apresenta este como o primeiro grande investimento do Programa Centro , combinação de incentivos tributários e urbanísticos à iniciativa privada e investimentos do poder público para requalificar a região mais movimentada da cidade, atrair novos negócios e moradores.

Classificada pelo secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Urbano Schmitt, como "uma das obras mais esperadas para a cidade", terá investimento de R$ 16 mihões que virá de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) dentro do programa Orla-POA. Com esse recurso será feita a troca e adequação do calçamento e o novo mobiliário urbano (bancos, lixeiras, luminárias e bancas comerciais), tendo como base o projeto arquitetônico e urbanístico da empresa Encop Engenharia e divididos em revitalização (trechos da Rua da Praia e Uruguai) e urbanização (demais vias, lista abaixo).

Serão 18 meses com serviços e nove ruas impactadas, o que vai afetar a rotina de quem frequenta o bairro, principalmente pelos desvios de trânsito e interrupção do fornecimento de água - isso porque, em paralelo, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) substituirá as redes de abastecimento de água existentes nas ruas a serem requalificadas e em trechos próximos. Esse investimento será de R$ 2,8 milhões com recursos próprios, início previsto para maio e 10 meses de duração.

A arquiteta Isabel Haifuch, coordenadora do Programa de Financiamento do CAF, vinculado à Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, explica que as obras do quadrilátero serão por etapas, e não todo o perímetro ao mesmo tempo. A ideia é iniciar por um trecho e, quando estiver próximo do término, inicia outro. "Não vamos fechar o Centro, nem a via será fechada. Vai continuar se tendo acesso às lojas, aos prédios, só que de forma restrita".