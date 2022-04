Semana da Compostagem de Porto Alegre

Será entre os dias 1º e 8 de maio a 2ª Semana da Compostagem de Porto Alegre, com palestras e ações gratuitas que tem o objetivo de incentivar a prática de reciclagem dos resíduos orgânicos. A realização é do Instituto Lixo Zero Brasil juntamente com os Composteiros do Brasil e também acontece em outras cidades e países. O Lixo Zero Porto Alegre irá apoiar as ações promovidas por empresas, pessoas ou iniciativas locais, que podem ser cadastradas até o dia 22 de abril no formulário do site www.lixozeroportoalegre.com.

O cronograma será divulgado a partir do dia 25.