Youtube Zoom A proposta da prefeitura de Porto Alegre para incentivar a construção civil e investimentos na região conhecida como 4º Distrito será debatida em audiência pública na próxima segunda-feira, dia 11 de abril. A atividade será virtual, mesmo que os eventos presenciais já estejam totalmente liberados pelo poder público municipal. A transmissão será a partir das 19h pelo canal da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade no. Interessados em se manifestar devem ingressar na reunião pela plataforma

O 4º Distrito compreende os bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e Farrapos, em quase 1,2 mil hectares entre a Rodoviária, no Centro, e a Arena do Grêmio, numa das entradas de Porto Alegre. Para incentivar novas construções ou o reaproveitamento de estruturas já existentes, a prefeitura pretende isentar os empreendedores de alguns impostos municipais e promover alterações nas normas para construção, a exemplo do que foi aprovado no fim de 2021 para o Centro. A transformação completa tem como meta triplicar os atuais 54 mil moradores da região.

Serviço

Audiência Pública Programa Urbanístico +4D

Data: 11/04

Horário: 19h

canal da Smamus no Youtube Como assistir: pelo