Concessão do Dmae será definida até metade do ano, afirma Melo

A prefeitura de Porto Alegre vai definir até a metade do ano se irá conceder o Dmae para a iniciativa privada. O Departamento Municipal de Água e Esgoto é responsável hoje pelos serviços de abastecimento de água, tratamento de esgoto e drenagem urbana.

Caso não consiga avançar com a concessão fechada de todos estes serviços, a prefeitura seguirá gerindo o Dmae e vai buscar empréstimo para “enfrentar a drenagem”. A informação é do prefeito Sebastião Melo (MDB) e foi dada a empresários em palestra na Federasul nesta quarta-feira, dia 30.

“Mais importante que uma outorga grande, é essa outorga transformar-se em uma obra social que é a drenagem urbana”, disse, em referência aos problemas enfrentados pela cidade em dias de chuva, já que alagamentos são frequentes.

Melo projetou essa como uma entrega para o final do atual governo, se a opção for mesmo por conceder o serviço. O trâmite inclui autorização da Câmara e abertura de edital. E comparou com a privatização da CEEE, autorizada no primeiro ano da gestão de Eduardo Leite (PSDB), cujo processo completo ainda segue em andamento.

Ainda segundo Melo, a concessão somente sairá se a nova gestora se comprometer em seguir com o atendimento prestado à população de baixa renda nas mais de 800 comunidades irregulares de Porto Alegre. “Não posso entregar o Dmae e no dia seguinte não ter água para aquelas pessoas”.

Homenagem

O evento na Federasul fez parte das comemorações pelos 250 anos de Porto Alegre e a entidade entregou ao prefeito Sebastião Melo uma placa comemorativa. "Nosso orgulho pela cidade que transborda energia, motivada, moderna e que transpira inovações. A capital de todos os gaúchos sabe captar o novo e conservar a sua história, iluminada nas suas cores. Diversa, é berço das startups e de transformações. Tudo isso iluminado por seu maior cenário: o pôr do sol", diz um trecho da homenagem. Presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso lembrou da relação da entidade com a Capital, pois seu primeiro presidente, em 1927, foi Alberto Bins, prefeito de Porto Alegre entre 1928 e 1937.