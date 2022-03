Retrofit de prédio inacabado inspira programa de incentivo em Canoas

Canoas quer conceder isenção de IPTU e ISS e renegociar dívidas de empreendedores que reformem prédios abandonados ou terminem a construção de edifícios inacabados. A criação de um programa para regrar os incentivos depende do aval da Câmara Municipal, e o projeto deve ser enviado pela prefeitura até maio. Mas as diretrizes já estão encaminhadas e a tendência é de aprovação, informa o prefeito Jairo Jorge (PSD).

A ideia surgiu a partir de um caso em andamento, o projeto Caza Urbana, que vai concluir a uma obra parada há seis anos na avenida Santos Ferreira, bairro Marechal Rondon, perto da BR-116. O trabalho iniciou no fim de 2021 e a previsão de entrega é janeiro de 2023. A Caza Incorporações, responsável pelo projeto, trata a estrutura como "esqueleto", em que as paredes foram erguidas, mas falta toda parte de acabamento para o edifício ter condição de uso.

Foi uma oportunidade de negócio que surpreendeu Renan Zancanaro, proprietário da Caza e diretor de Desenvolvimento Urbano da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Ele decidiu apostar na compra - quitou as dívidas tributárias com o poder público - e na mudança do rumo de atuação da empresa, que até então só tinha feito obras novas e residenciais. O trabalho atual vai entregar 19 salas comerciais de diferentes tamanhos e com divisórias que se adaptam conforme a necessidade de uso. O projeto é do escritório A3 arquitetura.engenharia.

A cidade tem outros prédios em situação semelhante - inacabados ou sem uso, em que é possível fazer uma reforma (retrofit) e mudar o uso projetado inicialmente. Zancanaro se inspirou na recente alteração das normas urbanísticas no Centro de Porto Alegre e apresentou a ideia para o prefeito Jairo Jorge em reunião no início deste mês. "Gostaria de contar com o protagonismo da prefeitura nesse projeto, para que Canoas também se destacasse na eliminação desses esqueletos urbanos", conta.

A sugestão foi acolhida. "Queremos criar políticas públicas para que outras empresas possam vir a Canoas contribuir com a mudança urbana", diz Jairo Jorge. Ele antecipa que o processo não será aberto e o poder público vai definir um prazo para início e conclusão dos trabalhos para que os incentivos fiscais sejam usados, com penalidade para quem descumprir. Hoje medida semelhante já é aplicada para grandes obras e construção em terrenos considerados baldios.

"Hoje esses prédios são um problema. O retorno virá ao trazer mais moradores, escritórios. A cidade ganha com a arrecadação (de impostos) e com a melhoria urbana da região. O que eventualmente 'perde' com uma isenção ou renegociação de dívida, ganha posteriormente e com muito mais ênfase", afirma o prefeito.