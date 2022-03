“Nosso motor é o coração: bicicletas mudam cidades” é o tema da próxima palestra online da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS). Será no dia 31 de março, a partir das 14h30. A palestrante será a arte-educadora e estudante de Arquitetura Tassia Furtado, articuladora de Comunicação e Engajamento da Redde Bike Anjo. O procurador do Estado Lourenço Floriani Orlandini, coordenador da Comissão Permanente de Direitos Humanos e integrante do Comitê Gestor Ambiental da PGE-RS, fará a abertura. Os debatedores serão a analista jurídica Thais Trevisan, cicloativista e integrante do Comitê Gestor Ambiental, e o técnico administrativo e cicloativista Giuseppe Mauro Dobrilovich, ambos servidores do órgão.

canal da PGE no YouTube O objetivo do evento é divulgar os benefícios para a saúde, para a cidade e para o planeta da prática de utilizar a bicicleta como meio de transporte e de lazer e assim desenvolver competências de autocuidado, autoconfiança, consciência urbana e consciência ambiental. A palestra é uma promoção do Programa PGE Qualidade de Vida em parceria com o Comitê Gestor Ambiental da PGE e Escola Superior de Advocacia de Estado Professor Almiro do Couto e Silva (ESAE-PGERS). Haverá transmissão ao vivo pelo