Eleição para o Conselho do Plano Diretor

O mês de abril será marcado por debates sobre o planejamento urbano na Capital, com a eleição para Conselho Municipal do Plano Diretor de Porto Alegre. A composição atual foi eleita em 2018 e deveria ter sido renovada em 2020, mas o mandato foi prorrogado devido a pandemia. O novo prazo é 1º de maio. Ainda não há definição sobre o formato da eleição - se presencial, virtual ou híbrida.

Curiosidades sobre Porto Alegre

No dia 26 de março de 2022 Porto Alegre completa 250 anos de fundação. Mas nem sempre o aniversário foi comemorado nesta data. Nem mesmo o nome da cidade foi esse sempre. E, menos de 100 anos atrás, a ligação do Centro com a Zona Sul pela beira do Guaíba não era como conhecemos hoje. Você sabia disso? Essas e outras curiosidades sobre a história e a formação da Capital são tema de uma série de textos no blog Pensar a cidade. Confere lá!