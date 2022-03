Recicla Guaíba terá coletores de resíduos na Orla

Todo mês, cerca de 100 toneladas de resíduos são recolhidos no trecho 1 da Orla do Guaíba. A informação é da GAM3 Parks, concessionária responsável pela administração da área e do Parque Harmonia. O volume preocupa, principalmente por estar aliado ao descarte incorreto, já que muitas pessoas largam o seu lixo no chão, ignorando as lixeiras ou por se deparar com elas lotadas.

Para solucionar esse que é um problema recorrente, a Orla vai receber pontos de entrega voluntária (PEV) de resíduos e recicláveis, e os frequentadores dos parques serão orientados sobre o destino adequado dos resíduos em ações de educação ambiental. As iniciativas compõem o projeto “Recicla Guaíba”, que tem parceria da startup carioca Polen e será lançado na terça-feira, dia 22 de março.

Dentro do plano de ações do Recicla Guaíba está a instalação de 56 pontos de entrega voluntária (PEVs) de resíduos recicláveis. Na primeira fase, quatro coletores móveis irão cobrir a via pública (Av. Edvaldo Pereira Paiva) aos finais de semana e durante eventos - o início está previsto para este mês. Na segunda fase, ocorrerá a instalação de PEVs fixos nos restaurantes e quiosques da Orla 1. As ações de conscientização, chamadas de "clean up", devem ocorrer de forma específica, com datas pré-estabelecidas.

O projeto também vai concretizar uma prática de logística reversa dos resíduos. O material coletado nas PECs serão encaminhados para as cooperativas de reciclagem, separados por tipo e vendidos para a indústria, que transformará o que era “lixo” em novos produtos. Por meio do programa, as notas fiscais eletrônicas geradas com a comercialização destes resíduos são validadas, registradas via blockchain, e transformadas em créditos de logística reversa, rastreáveis e sem chance de serem duplicados. Para cada quilo de material reciclado é emitido 1 crédito de logística reversa.