Porto Alegre já foi Porto dos Casais

Porto Alegre nem sempre se chamou assim. Quando começou a ser colonizada, no século XVIII, o lugar onde hoje se encontra a Capital gaúcha era conhecido como Porto de Viamão.

A partir de 1752, com a chegada de 60 casais açorianos que tinham como destino as Missões, mas acabaram por permanecer no então Porto de Viamão, o lugar passou a ser chamado de Porto dos Casais.

Em 1772, a povoação foi reconhecida e recebeu o nome Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Pouco depois, em 1773, tornou-se a Capital da Capitania do Rio Grande de São Pedro e recebeu o nome de Freguesia da Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre.

O nome permaneceu por quase meio século, mesmo após 1812, quando foi elevada à condição de Vila. É em 1822, com o reconhecimento como Cidade, que o nome oficial torna-se Porto Alegre. Esse histórico é apresentado em documentos oficiais da prefeitura e do IBGE.

Não só o nome de Porto Alegre mudou com o passar dos anos, também a data de aniversário da cidade não foi sempre 26 de março…

Mais sobre essa curiosidade de Porto Alegre na primeira publicação dessa série!