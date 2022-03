Porto Alegre além do Centro

Em 1772, quando a ocupação de Porto Alegre foi oficialmente reconhecida, a área habitada representava menos de 1% do território atual da cidade, de 497 km² (conforme o IBGE). Algumas áreas receberam moradores nos anos seguintes, mas a maior expansão aconteceu já no século XX, paralelo ao processo de urbanização brasileiro.

No território onde hoje é Porto Alegre, há registro de povoação indígena desde antes da chegada de Portugueses e Espanhóis ao continente Americano. As Ilhas e territórios ao Sul da Capital têm registro da permanência desses povos por mais tempo. A povoação também foi marcada pela formação de quilombos africanos, alguns permanecendo ainda hoje.

Com ocupação tão antiga quanto o Centro Histórico, o Morro Santana, próximo do limite com Viamão, tinha chácaras desde o século XVIII, com origem na sesmaria de Jerônimo de Ornelas, antes mesmo da chegada dos açorianos. Situação semelhante é identificada no atual bairro Independência, caminho para quem saía da Capital ao Norte.

No século XIX, outras regiões de Porto Alegre receberam moradores em chácaras. Alguns exemplos são Belém Velho e Cascata ao Sul; Partenon e São José a Leste; Navegantes e São Geraldo ao Norte. Mas a maior concentração de moradores fora do Centro Histórico começou em lugares próximos à península, sendo o Menino Deus o primeiro reconhecido. Outros são Azenha, Cidade Baixa e Bom Fim.

Porto Alegre foi amplamente povoada e adquiriu unidade dos territórios urbanos já no século XX. Na primeira metade, a ocupação de novas áreas, inclusive nas partes mais altas da cidade, foi possível graças aos novos meios de transporte. Os anos seguintes foram de avanço na instalação de infraestrutura urbana, seguida pelo avanço da construção civil e ocupação de territórios mais distantes do Centro.

Essas informações estão em diversos materiais sobre a cidade, como uma pesquisa sobre os bairros, feita pelo Centro de Pesquisa Histórica vinculada a Coordenação de Memória Cultural da Secretaria Municipal de Cultura.

Os exemplos aqui apresentados se referem ao nome dos lugares como são conhecidos hoje. Muitos bairros e ruas já tiveram outros nomes. Até mesmo Porto Alegre nem sempre se chamou assim…

