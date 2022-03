Porto Alegre Guaíba adentro

A cidade de Porto Alegre se formou a partir de uma península às margens do Guaíba. A característica geográfica garantiu ao povoado relevância especialmente pelo trânsito de pessoas e mercadorias. O comércio e as residências foram estruturados pelo lado norte da península, desde o Guaíba, que naquela época banhava a Rua da Praia (Andradas) até a parte alta, atual Duque de Caxias, que era o limite do povoado. Ao sul, a península acabava na Praia do Riacho, onde chegava o Arroio Dilúvio (hoje Rua Washington Luiz).

O que existe de ruas e parques além disso no Centro Histórico é aterro. A cidade, que inicialmente se desenvolveu nas proximidades da península, teve sua expansão pautada pelo desenvolvimento do comércio e posterior chegada das indústrias. A superfície da área onde Porto Alegre surgiu foi “multiplicada” por sucessivos aterros Guaíba adentro.

Ainda no século XIX, isso aconteceu em pequena extensão e de forma desordenada, sendo feita aos poucos na face norte da península com novas ruas e trapiches para receber as embarcações. É dessa época a criação de lugares conhecidos hoje, como a Praça da Alfândega e o largo onde está o Mercado Público.

O trabalho mais ordenado teve início com a virada do século XIX para o XX, quando o governo estadual decidiu construir um Porto que se tornasse o cartão de visitas da Capital - esta, por sua vez, sala de entrada do Estado. A primeira parte foi inaugurada em 1921, na área do atual Cais Mauá, e a expansão ao norte seguiu nos anos seguintes, com o Cais Navegantes entregue em 1949 e o Cais Marcílio Dias em 1956.

Já na metade do século XX, outro aterro, há décadas desejado pelo poder público, começa a tomar forma em Porto Alegre, partindo da face sul do Centro Histórico em direção à Zona Sul da cidade. O aterro da Praia de Belas, como ficou conhecido, teve relação com outra grande obra de engenharia na cidade: a canalização do Arroio Dilúvio.

A nova área da Capital recebeu o Centro Administrativo do Estado e muitos outros prédios públicos e privados, o Estádio Beira-Rio e o Parque Marinha do Brasil. Essas informações estão em diversos materiais sobre a cidade e sobre o Porto de Porto Alegre.

Os aterros permitiram a expansão do território e novos acessos a outras partes da cidade, medida necessária para comportar o crescimento populacional do século XX…

Mais sobre essa curiosidade de Porto Alegre amanhã!