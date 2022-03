Porto Alegre e seus dois aniversários

A fundação de Porto Alegre já foi comemorada em 5 de novembro. Nesta data, em 1740, Jerônimo de Ornelas recebeu de Portugal a sesmaria instalada no Morro de Sant’Ana. Em 1940, na gestão do prefeito Loureiro da Silva, foi comemorado o bicentenário da Capital e, caso a comemoração se mantivesse nessa data, os 250 de Porto Alegre teriam sido comemorados em 1990.

Contudo, o dia 5 de novembro como fundação da cidade passou a ser contestado alguns anos mais tarde. Um dos principais nomes a favor da revisão foi o historiador Francisco Riopardense de Macedo. Para ele, Jerônimo de Ornelas foi um estancieiro, não um povoador ou colonizador, pois a chegada dos casais açorianos à beira do Guaíba, que passaram a habitar a região, não tem relação com a sesmaria.

O debate ganhou força entre 1970 e 1971, às vésperas do que veio a se tornar o novo bicentenário de Porto Alegre. Isso porque Riopardense defendeu, com base em um parecer de 1953 do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, que a fundação de Porto Alegre se deu em 26 de março de 1772, quando o povoamento pelos casais açorianos foi elevado à condição de freguesia.

E assim aconteceu. A Lei Municipal Nº 3.609, de 1971, assinada pelo então prefeito Thelmo Thompson Flores, define em seu primeiro artigo que “é consagrado, como data de Fundação de Porto Alegre, o dia 26 de março”, e o artigo terceiro diz que em 1972 será comemorado o “segundo centenário” da cidade. Essa história é contada no livro “O aniversário de Porto Alegre”, de Francisco Riopardense de Macedo.

Um ano depois, Porto Alegre tornou-se a Capital e foi cercada por muros, no entorno do que hoje é o Centro Histórico… Mais sobre essa curiosidade de Porto Alegre amanhã!