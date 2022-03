'Caminhada da Memória' une atividade física e história da cidade

Acontece neste sábado, dia 19, a primeira "Caminhada da Memória" em Porto Alegre. A atividade é organizada pela Clínica da Memória e será orientada por um educador físico. Junto ao grupo estará a jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo, da Badejo Experiências Culturais. A proposta é unir atividade física, história e cultura da cidade em diferentes roteiros pelas ruas da Capital.

A caminhada deste sábado será realizada no bairro Três Figueiras, onde a clínica está localizada desde 2020, e será conduzida por André Pinheiro. O roteiro começa às 10h em frente à sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) - Rua Luiz Voelcker, 55, perto da Av. Carlos Gomes. O percurso terá duração aproximada de uma hora e terminará na Praça Desembargador La Hire Guerra, onde, aos sábados, ocorre a Feira Ecológica Três Figueiras.

A participação é aberta a comunidade, de forma gratuita e com vagas limitadas. Os interessados devem se inscrever no formulário disponível no site da Badejo Experiências Culturais até sexta-feira, dia 18 de março.

1ª Caminhada da Memória

Quando: sábado, 19 de março, às 10h

Ponto de encontro: em frente à sede da SMAMUS, Rua Luiz Voelcker, 55

Inscrições no site www.badejo.com.br