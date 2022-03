Reciclável nem sempre é reciclado

Quando colocamos uma embalagem no lixo seco, acreditamos que aquele material será reciclado. Certo? Mas nem sempre é o que acontece. Alguns motivos para isso são a dificuldade de encaminhar embalagens muito pequenas para a reciclagem, a falta de tecnologia para reciclar ou a "contaminação" pelo rejeito ou orgânico.

Por isso é que separar o lixo é tão importante, pois aumenta a chance de o material reciclável ter o destino correto e ser de fato reciclado. Já contamos por aqui como fazer a separação em casa, confere no blog Pensar a cidade no site do Jornal do Comércio. Tem alguma dica ou dúvida sobre reciclagem? Manda para [email protected] ou instagram.com/pensaracidade.