Para garantir que os resíduos que descartamos sejam reciclados, devemos começar separando o lixo em casa. Uma dica é dividir em quatro partes. Confere:

Reciclável

É o material "seco" das embalagens em geral (papel, plástico, alumínio, vidro). Nas unidades de triagem são separados por tipos e encaminhados para as empresas que fazem a reciclagem.

Orgânico

É o lixo "molhado" de cozinha, dos restos de alimentos em geral. Pela decomposição natural, pode ser reaproveitado como adubo para o solo. O nome desse processo é compostagem.

Rejeito

É o que não não pode ser reciclado nem usado como adubo, seja pela falta de tecnologia ou pelo alto custo do processo. Em casa, o rejeito é o lixo do banheiro e o que é varrido do chão. O destino é o aterro sanitário.

Especiais e perigosos

São os eletrônicos em geral, como pilhas, baterias, lâmpadas quebradas ou vencidas, além de pneus, medicamentos (inclusive a embalagem) e restos de produtos químicos. Devem ser levados aos pontos de coleta especializados.

