Proposta quer revogar Operação Consorciada na Lomba

Tramita na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto para revogar a lei de 2009 que instituiu a "Lomba do Futuro" - operação urbana consorciada no bairro Lomba do Pinheiro prevista no Plano Diretor desde 1999. Autor da proposta de revogá-la, o vereador Idenir Cecchim (MDB) alega, na justificativa do projeto, que a iniciativa não avançou porque as contrapartidas não se demonstraram atrativas e, com isso, o bairro "vem sofrendo um engessamento no seu desenvolvimento". A proposta chegou na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada.

Mais oficinas no 4º Distrito

Terá sequência nos próximos dias a apresentação à comunidade, pela prefeitura de Porto Alegre, da proposta para revitalizar a região do 4º Distrito. Nesta quarta-feira, dia 9, uma oficina será realizada a partir das 18h30, na Asdecon (Rua Jayme Tolpolar, 530). Na próxima terça-feira, dia 15, serão duas atividades: às 14h na Sociedade Gondoleiros (Ruas Santos Dummont, 1147) e às 18h no Centro Cultural Vila Flores (Rua São Carlos, 753). Também está disponível uma consulta pública online sobre a proposta de intervenção urbana nos cinco bairros, que pode ser acessada pelo link bit.ly/consulta4D.