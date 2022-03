Desenvolvimento sustentável é o tema do curso online da Fundación CEPA - Centros de Estudios y Proyectación del Ambiente - que inicia em 21 de março e será ministrado por Francisco Milanez, biólogo e arquiteto e ex-presidente da Associação Gaúcha

de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan). A proposta é “apontar um novo caminho, baseado na Noção Complexa de Saúde, para caminhar na direção de um desenvolvimento prático sustentável voltado para a saúde de todos por meio de uma mudança de paradigma”.

O programa do curso prevê oito aulas e duas oficinas, todas online, nas quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, horário de Buenos Aires (o mesmo de Brasília). Também estão previstas atividades como participação em fórum de discussão e a entrega de um trabalho final. Além de Milanez, os alunos também terão aula com o arquiteto argentino Ruben Pesci.

Quem cumprir com as atividades obrigatórias garante certificado emitido pela Fundación CEPA - FLACAM, Cátedra UNESCO/Rede UNITWIN para o Desenvolvimento Sustentável. O investimento é de 200 dólares, via PayPal e desconto para pagamento antes do dia 10 de março. Interessados podem preencherpara receber mais informações.