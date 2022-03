Qual é o caminho que o "lixo" percorre depois que sai das nossas mãos? Que responsabilidade temos até que ele chegue a um destino adequado? E o que cada pessoa pode fazer para que esse deixe de ser um problema das cidades?

Na coluna Pensar a cidade vamos apresentar respostas para esses questionamentos e informar o que fazer com tudo aquilo que é descartado em casa, nas empresas e nos lugares públicos. Vamos também apresentar iniciativas de pessoas, entidades e empresas empenhadas em melhorar a nossa relação com o meio ambiente por meio do tratamento correto dos materiais.

E vamos começar com a uma curiosidade sobre uso dos termos já que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - lei n° 12.305/2010) não cita nenhuma vez a palavra "lixo". Mas, se não é lixo, então o que é? A lei apresentou uma definição para o conceito de "resíduo": é aquele material que, depois do seu uso, pode ter outro aproveitamento por meio do reuso ou da reciclagem.

Tem alguma dica dica ou dúvida sobre reciclagem? Manda para [email protected] ou instagram.com/pensaracidade. Confira mais sobre esse conteúdo no blog Pensar a cidade no Jornal do Comércio!