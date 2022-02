O "Cais Rooftop", projeto para a reforma de um prédio inteiro na esquina da rua Caldas Júnior com a avenida Mauá, recebeu otem a aprovação da prefeitura de Porto Alegre para se enquadrar aos benefícios concedidos pela Lei Nº 930/2021 - chamada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) de "Plano Diretor do Centro".

Essa é a primeira aprovação com base na nova lei para construções e reformas no Centro e, possivelmente, será a primeira entrega privada de revitalização do bairro. O pedido para enquadramento no programa de reabilitação do Centro Histórico foi feito em janeiro. A informação foi publicada pela coluna Pensar a cidade no site do JC. O Cais Rooftop vai transformar oito andares do edifício em pequenos apartamentos. A expectativa é concluir as obras até o fim de 2023.

Conforme informou a prefeitura, o projeto de reforma do edifício "atende uma série de exigências da lei, como qualificação das fachadas com frente para a via pública, uso misto residencial e não residencial, requalificação do patrimônio histórico, cobertura verde", entre outras."