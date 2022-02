Porto Alegre abre debate sobre incentivo a construções no 4º Distrito

Fundador da Agência Urbs Nova e gestor do Distrito Criativo de Porto Alegre - hoje com mais de 90 lugares inscritos - Jorge Piqué entende que o projeto da ABF dialoga com o passado industrial da região. “O prédio preservado cria intermediação entre a rua e o prédio alto atrás, dá escala humana e suaviza o contato. Usaram de maneira inteligente a estrutura da fábrica. Espero que esse empreendimento seja exemplo para outros”, pontua.

Dividido em duas fases, o projeto considera as regras atuais do Plano Diretor da Capital. Há, no entanto, a expectativa de liberar altura e aumentar o índice de aproveitamento (quanto se pode construir em metros quadrados em relação à área do terreno) em alguns pontos do 4º Distrito. Segundo Fonseca, se a mudança das regras chegar a tempo de contemplar o 4D Complex House, ele cogita alterar o projeto para chegar a 100 metros de altura.

Mas há quem já aposte em investir na região. Um exemplo é o empreendimento 4D Complex House, da ABF Developments. Na esquina da avenida Voluntários da Pátria com a rua Almirante Tamandaré, o projeto manterá a estrutura de uma antiga fábrica e erguerá um prédio com unidades residenciais na parte interna do terreno. Na área preservada serão instaladas operações gastronômicas e comerciais e uma parte deve abrir ainda em 2022, informa o CEO da empresa, Eduardo Fonseca.

Para incentivar novas construções ou o reaproveitamento de estruturas já existentes nos cinco bairros que compõem o 4º Distrito, em Porto Alegre, a prefeitura pretende isentar os empreendedores de alguns impostos municipais e promover alterações nas normas para construção, a exemplo do que foi aprovado no fim de 2021 para o Centro. É o "Plano Diretor do 4º Distrito", ideia de "fatiamento" do planejamento urbano que o prefeito Sebastião Melo (MDB) defende para a cidade.

Moradores querem atenção à infraestrutura e habitação social

A reunião desta semana é organizada pela prefeitura em conjunto com o fórum da Região de Gestão do Planejamento (RGP) 2, que compõe o Conselho Municipal do Plano Diretor com representação comunitária. Os cinco bairros que formam o 4º Distrito integram também a RGP 1. Adroaldo Barboza, conselheiro pela RGP 2, acredita que o projeto de lei da prefeitura será como a apresentação feita em dezembro na Câmara, mas espera que as contribuições dos moradores sejam consideradas. Em conversa com a população que vive no local, Barboza identificou como preocupação que o foco do poder público seja somente nos novos empreendimentos, sem atender as necessidades atuais de infraestrutura, equipamentos e segurança.

Para Ceniriani Vargas da Silva, coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, moradora e presidente da Cooperativa 20 de Novembro, falta à proposta um olhar dedicado à população de baixa renda. "Como movimentos populares, enxergamos potencial imenso para habitação de interesse social", aponta. Mais que isso, entende que o momento não é oportuno para esse debate - Ceniriani cita a falta de segurança sanitária devido à pandemia e o descolamento do trâmite com a revisão do Plano Diretor, que deveria concentrar a discussão sobre as mudanças urbanísticas e a função dos territórios da cidade.