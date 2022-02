Instituto quer transformar Porto Alegre em referência nacional no diagnóstico e tratamento do câncer

A cidade de Porto Alegre, que já é referência no Estado do Rio Grande do Sul para tratamento oncológico, está agora no caminho para se tornar exemplo nacional e para a América Latina. Esse é o propósito do Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC), que será lançado na capital gaúcha nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro. O evento será na prefeitura a partir das 10h e terá transmissão online.

O projeto foi desenvolvido a partir do City Cancer Challenge (C/Can) – trata-se de uma iniciativa global lançada pela União Internacional para o Controle do Câncer na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, em 2017, e que hoje atua como uma fundação autônoma ativa em onze cidades ao redor do mundo, dentre as quais Porto Alegre. A entidade tem sede em Genebra, na Suíça, e apoia cidades de todo o mundo para alcançarem acesso equitativo, célere e de qualidade no controle e tratamento da doença

Na capital gaúcha, o IGCC está sendo criado para ser o parceiro de sustentabilidade do C/Can. O Instituto atuará como uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que pretende articular, propor e apoiar iniciativas governamentais, das Universidades e da sociedade civil que colaborem para a promoção de um tratamento oncológico direcionado à melhoria da gestão, prevenção, acesso, rastreamento e diagnóstico do câncer em âmbito nacional.

Na cerimônia de lançamento do Instituto, será assinado o Memorando de Entendimento entre C/Can, Comitê Executivo Municipal do C/Can Porto Alegre, Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre. Na ocasião, serão apresentados os fundamentos da Política Pública Municipal de Enfrentamento ao Câncer.

“À medida em que renovamos nosso acordo de trabalhar juntos, já podemos ver o valor e o impacto do que foi conquistado em Porto Alegre”, comenta a CEO do C/Can, Susan Henshall. Para Maira Caleffi, presidente do Conselho de Administração do IGCC, o acordo entre Porto Alegre e C/Can proporcionou um modelo inovador e sustentável que pode ser ampliado e aplicado nacionalmente. “Trabalhar com o C/Can é uma oportunidade incrível para qualquer cidade que realmente queira mudar sua abordagem no tratamento do câncer, colocando os pacientes como prioridade e reunindo as partes interessadas”, destaca.

Em2018, a capital gaúcha tornou-se a primeira e única cidade brasileira a aderir ao City Cancer Challenge (C/Can). Com um trabalho multissetorial e colaborativo, foram elaborados projetos que melhorem o sistema de saúde local, com possível impacto também na sistemática de saúde nacional. Dos trabalhos desenvolvidos com o apoio do C/Can que terão continuidade com a implantação do IGCC, estão o Manual da Qualidade: Patologia em Foco, e o Registro de Dados de Câncer de Base Populacional, finalizado em 2021, dentre outras ações.

Através da qualificação das políticas públicas, implementação de projetos que melhorem a gestão da saúde e o fornecimento de dados que auxiliem na tomada de decisão sobre a doença, o Instituto buscará apoiar as cidades do país que desejam desenvolver projetos de enfrentamento ao câncer. A meta, segundo a organização, é tornar o IGCC referência na América Latina no tratamento da doença. Além disso, a experiência e o legado do C/Can, juntamente com a instituição do IGCC em Porto Alegre, devem servir de modelo a ser replicado em outras cidades do mundo.

Serviço

Lançamento do Instituto de Governança e Controle do Câncer (IGCC)

Dia 16/02 às 10h

Local: Salão Nobre do Paço Municipal de Porto Alegre