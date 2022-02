Ex-secretário de Urbanismo de Porto Alegre José Luiz Cogo morre aos 65 anos

Ex-secretário de Urbanismo de Porto Alegre, José Luiz Fernandes Cogo faleceu nesta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, aos 65 anos. A causa da morte não foi informada pela família. Ele deixa a esposa e dois filhos.

Engenheiro Civil com especialização em Engenharia Econômica - Engenharia de Edificações pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Cogo foi professor dos cursos de graduação das faculdades de Engenharia, Geografia e de Arquitetura e Urbanismo na mesma universidade.

Ingressou na Prefeitura Municipal de Porto Alegre como estagiário em 1976, sendo efetivado em abril de 1980 e permanecendo no serviço público até outubro de 2019. Ocupou o cargo de secretário municipal de Urbanismo de abril de 2016 a dezembro de 2016. Foi também secretário adjunto de Urbanismo de novembro de 2013 até março de 2016 e secretário adjunto de Meio Ambiente e Sustentabilidade de janeiro de 2017 a junho de 2019.

Cogo participou das equipes técnicas na elaboração dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano Ambiental (LC 434/99 e LC 646/10) e presidiu o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (o Conselho do Plano Diretor).

Pelo Twitter, políticos lamentaram sua morte. O prefeito Sebastião Melo (MDB) escreveu: "Com tristeza recebo a notícia do falecimento do engenheiro José Luiz Fernandes Cogo, servidor do Município há mais de 30 anos. Cogo foi um importante nome do planejamento urbano de Porto Alegre, com quem trabalhei quando vice-prefeito. Minha solidariedade aos familiares e amigos."