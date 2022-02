Em visita a Porto Alegre nesta terça-feira, dia 8, o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, foi recebido no Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). O objetivo do encontro foi debater maneiras de reduzir a quantidade de resíduos gerados e promover ações de educação ambiental. O diretor-geral do DMLU, Paulo Marques, avalia que a visita qualifica o trabalho desenvolvido pelo órgão. Para Sabatini, a reunião foi uma oportunidade de apresentar algumas iniciativas desenvolvidas pela organização, formada por voluntários em todo o Brasil.

Também participaram do encontro a vereadora Cláudia Araújo, a representante do Plano de Logística Sustentável da prefeitura, Dionês Gabana de Souza, a embaixadora do Instituto Lixo Zero Porto Alegre, Paula Moletta, e representantes do Coletivo Lixo Zero RS. O Instituto Lixo Zero já é parceiro de ações do poder público em Porto Alegre. Em 2021 foi instituída a "Semana Lixo Zero", que integra o calendário de eventos da prefeitura na última semana do mês de outubro, quando são promovidas atividades voltadas para a conscientização sobre a temática de resíduos sólidos envolvendo toda a sociedade.