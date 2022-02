Corredor Parque Gasômetro está mais próximo de virar realidade

O Corredor Parque Gasômetro, que vai ligar duas praças e áreas verdes do Centro Histórico à orla, no ponto onde a Usina encontra com o Cais Mauá, está mais perto de se tornar realidade. Essa é uma antiga reivindicação de movimentos sociais de Porto Alegre, que no início dos anos 2000 convidaram a cidade a se voltar para o Guaíba, quando ainda não se falava na revitalização da orla.

A proposta do parque segue o trajeto do aeromóvel desde a Avenida Loureiro da Silva, passando pelas avenidas João Goulart e Siqueira Campos, até a Praça Brigadeiro Sampaio, vizinha do Comando Militar do Sul. O traçado foi definido por lei em 2014, no entanto, faltava ao município o direito sobre um trecho em frente a Câmara Municipal com mais de 10 mil metros quadrados de área. Agora, com a autorização para permuta da área com a Ceee, o projeto volta à pauta na prefeitura.

"É importante para mostrar o resultado da mobilização", comemora Jacqueline Sanchotene, moradora do bairro e uma das pessoas engajadas no movimento Viva Gasômetro, que completou 15 anos em dezembro. À época, a comunidade aproveitou o debate de revisão do Plano Diretor para reivindicar a qualificação da área, no que o ex-prefeito José Fortunati, que foi secretário do Planejamento Municipal, classifica como "processo de democratização do planejamento".

Estava em vigor a lei de 1999 do Plano Diretor, que previu espaço para os fóruns regionais e de entidades construírem junto com o poder público a revisão. Na Região de Planejamento 1, que incorpora o Centro Histórico, surgiu um "exercício de imaginação" do que poderia ser feito pelo poder público para qualificar áreas públicas, recorda Jaqueline. Uma das ideias, apresentada pelo arquiteto e conselheiro Rogério Dal Molin, serviu de inspiração para o parque.

Os moradores decidiram disputar o espaço no próprio Plano Diretor. Como já havia encerrado o prazo para envio das propostas de entidades, o apoio da Câmara foi fundamental - a emenda que previu a criação do Corredor Parque do Gasômetro foi proposta pelo então vereador Engenheiro Comassetto (PT) e, apoiada pelos colegas de parlamento, se tornou o inciso XXI do artigo 154 do plano revisado em 2009.

A delimitação do parque veio com a Lei Nº 738/2014, após um longo período de construção da proposta envolvendo a comunidade, coordenada pelo atual prefeito Sebastião Melo (MDB), à época vice de Fortunati. "Foi aprovado por unanimidade, com 30 votos a zero", lembra com precisão o ex-prefeito.

Criação do parque foi reivindicada por movimentos sociais e incorporada na revisão do Plano Diretor em 2009. CRÉDITO: ANDRESSA PUFAL/JC

Coincidiu com esse debate a revitalização da orla, com recurso da CAF (Corporação Andina de Fomento), que incluiu a Praça Júlio Mesquita - mais conhecida como Praça do Aeromóvel e que integra o Corredor Parque Gasômetro. Porém, não foi possível expandir o investimento para toda a área do parque recém-criado, pois a parte do terreno que fica em frente à Câmara não era da prefeitura, e sim da Ceee.

Esse entrave é que está próximo de ser resolvido. A partir de acordo com a direção da companhia de energia, a prefeitura irá permutar (trocar) a área por um terreno do município que já é usado pela Ceee na esquina das avenidas Ipiranga e Borges de Medeiros (ao lado do prédio da Smov).

Os próximos passos para incorporar ao município o terreno que vai receber o parque são a escritura e a averbação, informa o secretário de Administração e Patrimônio, André Barbosa. No lugar existem uma subestação de tratamento de esgoto do Dmae, uma fábrica de canos do DEP, a Escola Municipal Porto Alegre e um estacionamento usado pelo Incra - o uso desses espaços será avaliado. Em 2014, o grupo de trabalho apontava para a permanência da escola e da estrutura do Dmae.

Após essa etapa, seguindo o exemplo de outros parques públicos da Capital, a prefeitura avisa que vai buscar parceria com a iniciativa privada. Os prédios da antiga Usina de Gás de Hidrogênio Carbonado de Porto Alegre, tombados como patrimônio do Estado em 2013, serão necessariamente mantidos.

O movimento Viva Gasômetro, que segue ativo e tem como ponto de encontro a Praça do Aeromóvel, vê com entusiasmo esse avanço. "Para o que a prefeitura precisar, tem a nossa parceria", afirma Jacqueline. Fortunati também é otimista: "fico feliz, é uma expectativa de muitos anos que certamente vai permitir a utilização plena de uma área nobre da cidade".