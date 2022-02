Equipe de Caxias do Sul vence concurso para requalificar avenida em Flores da Cunha

Foi revelado na noite de terça-feira, dia 1de fevereiro, o projeto vencedor do Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura e Urbanismo “Avenida 25 de Julho”, promovido pela Prefeitura Municipal de Flores da Cunha (RS) em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do RS (IAB RS) e com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS) e da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP). Os arquitetos responsáveis pela proposta são do município vizinho, Caxias do Sul.

A proposta premiada em primeiro lugar é assinada pelos arquitetos e urbanistas Fernando Rocha Machado como autor, Rovena Schumacher como co-autora, e os estagiários Guilherme Gobetti e Alisson Rodrigues. Eles conquistaram um prêmio de R$ 30 mil e a contratação para desenvolver o projeto da requalificação de 5,8 km da Avenida 25 de Julho, uma das principais vias da cidade, com remuneração total de R$ 362.306,36.

O segundo lugar do concurso foi para a equipe formada por Henrique Zulian, José Pedro Servo, Rafael Cortez e Rogério Severo, da cidade de Curitiba (PR), que ganharam o prêmio de 15 mil reais. O terceiro lugar levou a premiação de 10 mil reais e foi conquistado pela equipe formada por Mariana Mincarone, Camila Alberti, Amanda Michelotto, Helena Classe e João Pedro da Silva, da cidade de Porto Alegre (RS). Uma menção honrosa foi destinada aos arquitetos e urbanistas Carlos Eduardo Murgel Miller, Eduardo Saguas Miller, Martin Benavidez, Arthur Chuva, Emanuel Carlos Polito, Facundo Rasch, Lucas Merlo, Marcelo Ribas Marçal, Rodrigo Del Nero, Sergio Benejam e Stefania Casrim, da cidade de São Paulo (SP).

Cerimônia de Premiação

“A avenida 25 de Julho é uma referência de nossa cidade, e deixando ela bem construída e estruturada, com certeza teremos um belo cartão de visita”, destacou o prefeito em exercício de Flores da Cunha, Marcio Rech, na abertura do evento. “A partir do momento em que propomos um projeto inovador que irá melhorar o dia a dia da nossa comunidade, estamos fomentando o turismo do município, e automaticamente pensando na saúde e educação”, destacou Marcio Rech. Para a Secretária de Planejamento, Rosiane Machado Pradella, requalificar este espaço é garantir a qualidade de vida da comunidade e a função social do local. “Hoje veremos o projeto preliminar, pois os detalhes de tudo isso será construído com a comunidade”, informou.

Conforme o presidente do IAB RS, Rafael Pavan dos Passos, esta é a primeira vez que o IAB realiza um concurso em que a entidade não é a única organizadora, e sim consultora técnica. “Alcançamos o objetivo inovador de capacitar os servidores da prefeitura para que possam realizar futuros concursos de arquitetura”, disse. Passos observou que o concurso é um processo democrático, pois ainda permite que profissionais de todas as gerações estejam disputando lado a lado através de seus conceitos. Para Natan Franciel Arend, vice-presidente do IAB RS e coordenador de concursos, a premiação do concurso é definitivamente um dia importante para todos os envolvidos, pois celebra que novas cidades são possíveis: “Com essa redefinição da paisagem urbana a história de Flores da Cunha aponta para um futuro muito promissor”.

www.concursoavenida25dejulho.org O resultado do concurso e outras imagens dos projetos vencedores estão disponíveis no site oficial: