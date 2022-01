Caminhada vai percorrer marcos da repressão e da resistência à ditadura no Centro Histórico de Porto Alegre

Em um dos roteiros turísticos que realiza em Porto Alegre, a jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo conduz nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, uma caminhada por lugares no centro Histórico que marcaram a época da ditadura. O walking tour vai percorrer alguns dos pontos de referência dessa história no Centro Histórico de Porto Alegre, lembrar de pessoas e eventos marcantes da repressão e da resistência. A caminhada começa no final da tarde, às 18h, para evitar o calor intenso. O ponto de encontro será na Praça Argentina, na esquina das avenidas Osvaldo Aranha e João Pessoa, próxima ao campus central da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Praça Raul Pilla, dois pontos importantes na história da ditadura e que fazem parte do roteiro.

"Acho importante que as pessoas saibam que a cidade teve uma enorme relevância nessa época, por sua localização geográfica (próxima à fronteira com Uruguai e Argentina, rotas de fuga de pessoas perseguidas e também de colaboração das ditaduras na Operação Condor) e pelo fato de o presidente deposto, João Goulart, ser gaúcho, assim como os principais generais que o sucederam. Além disso, a articulação da Campanha da Legalidade começou aqui, com o governador Leonel Brizola, e várias lideranças políticas da época eram de Porto Alegre. Aliás, a cidade teve o primeiro centro de detenção clandestino do Cone Sul (Dopinho)", explica Maria Lúcia.

www.badejo.com.br As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site. No final do roteiro, os participantes podem contribuir com o valor que quiserem em dinheiro ou pix.

Walking tour Repressão e resistência | Marcas da ditadura no Centro de Porto Alegre

Data: quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Horário: 18h

Ponto de encontro: Praça Argentina – esquina das avenidas João Pessoa e Osvaldo Aranha, Centro Histórico de Porto Alegre

Condução: Maria Lúcia Badejo, jornalista, graduada em Comunicação Social e pós-graduada em Letras pela UFRGS, guia de turismo formada pelo Senac-RS, com especialização técnica em atrativos culturais pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR).