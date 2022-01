Prédio na Mauá é o primeiro projeto sob nova lei no Centro de Porto Alegre

A reforma de um prédio inteiro na rua Caldas Júnior, esquina com a avenida Mauá, deve ser a primeira aprovação de projeto imobiliário e também a primeira entrega atendendo as novas regras para construir no Centro Histórico, em Porto Alegre, após a revisão do Plano Diretor na região. A expectativa dos investidores é compartilhada pela prefeitura.

O projeto Cais Rooftop vai transformar oito andares do edifício em pequenos apartamentos, todos com frente para a rua, área condominial e um mercado autônomo no térreo, e um restaurante no topo - o terraço com vista para o Guaíba será de acesso público. A expectativa é concluir as obras até o fim de 2023.

"Uma unidade como essa, que possa ser totalmente reconstruída, não tem igual no mercado", destaca Kleber Sobrinho, um dos investidores e quem viu o potencial do edifício e da região antes mesmo da prefeitura lançar incentivos para a construção civil. Corretor especializado em atender o Centro Histórico, ele foi procurado para colocar o imóvel à venda e decidiu comprá-lo, junto do engenheiro e construtor Guilherme Toniolo, para desenvolver ali um projeto que, como diz, vai recolocar o bairro "no centro das atenções".

A compra ocorreu no segundo semestre de 2021 e o projeto, assinado pelo arquiteto Valdir Bandeira Fiorentin, do escritório A3 arquitetura.engenharia, foi protocolado na prefeitura ainda no ano passado.

Os investidores apontam como singularidade do prédio a localização e a condição de receber uma transformação total sem precisar mexer na estrutura.

"Estamos debruçados sobre o Guaíba", lembra Kleber. Além de ter o pôr-do-sol como pano de fundo, o grupo conta com a revitalização do Cais Mauá (o processo está em andamento no governo do Estado) e a derrubada de um trecho do muro que separa a cidade do porto - assim, a recuperação do edifício se integra ao projeto de urbanismo pensado para o entorno. Somado a isso, ao inverter uma lógica comum no mercado da construção civil, que valoriza os andares mais altos para a venda, e deixar o terraço aberto para o público externo, os investidores apostam: "vai ser um prédio icônico".