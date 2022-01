Os primeiros nove municípios gaúchos habilitados para a execução do programa Nenhuma Casa sem Banheiro assinaram convênio com a Secretaria de Obras e Habitação (SOP), a partir de iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) que visa atender famílias de baixa renda e reduzir o déficit de saneamento no Rio Grande do Sul.

A Prefeitura de Canoas assinou convênio com o Conselho, que vai custear o pagamento aos profissionais responsáveis pelos projetos em residências sem banheiro, com módulos sanitários incompletos ou em construção. As outras oito cidades vão fazer seus próprios projetos a partir de um modelo oferecido pelo Estado.

Na primeira etapa do programa, o Governo do Estado investirá R$ 700 mil. O CAU/RS destinou R$ 480 mil para viabilizar os projetos. Os nove municípios conveniados são Canoas, Cruz Alta, Pontão, Rio Pardo, Sananduva, São Sepé, Sertão, Venâncio Aires e Santa Cruz do Sul.