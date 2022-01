Ufrgs é destaque em prêmio internacional de arquitetura

Transformar o Viaduto dos Açorianos em um parque linear e produzir alimentos em uma fazenda vertical no 4º Distrito são propostas apresentadas em dois trabalhos de conclusão de curso (TCC) na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A intervenção urbana, nos dois casos em Porto Alegre, parte de estruturas já existentes - viaduto e uma antiga fábrica - para imaginar novos usos que dialogam melhor com as pessoas e com o restante do espaço construído. Desenvolvidos por Ana Clara Lacerda Menuzzi e Yasmin Feijó Jaskulski, os trabalhos foram reconhecidos pelo ArchDaily, um dos principais portais de arquitetura do mundo, entre as 25 melhores produções acadêmicas em países de língua portuguesa em 2021.

Um olhar para as mulheres em viadutos de Porto Alegre

Projeto de Ana Clara Lacerda Menuzzi é no Viaduto dos Açorianos

Acervo pessoal Ana Clara Lacerda Menuzzi/Divulgação JC

Da experiência como pedestre à constatação que a insegurança em espaços públicos é mais sentida por mulheres, Ana Clara Lacerda Menuzzi percorreu um caminho que relacionou mobilidade, apropriação dos espaços públicos e urbanismo feminista. Ela mapeou 26 viadutos, 11 corredores e 13 faixas exclusivas para ônibus em Porto Alegre para criar um plano de qualificação. No levantamento, identificou situações recorrentes que geram dificuldade de locomoção, como a falta de espaço para pedestres e ciclistas, e insegurança, como pouca ou nenhuma iluminação. O trabalho foi orientado pela professora Clarice de Oliveira. Esses dados, junto com questionários e observação a partir de caminhadas em grupo levaram Ana Clara a constatar a demanda por um planejamento que considere as necessidades das mulheres. "O debate público sobre insegurança é focado na patrimonial. Para as mulheres, a principal preocupação é a violação do corpo". Além disso, é mais comum que o deslocamento das mulheres seja feito mais a pé ou com transporte coletivo. Ao cruzar os problemas de mobilidade identificados com as referências bibliográficas de estudo sobre o urbanismo feminista, surgiu uma proposta de intervenção. Ana Clara escolheu o Viaduto dos Açorianos, no Centro, que já passou por revitalização parcial. Na época do estudo, o viaduto estava fechado para manutenção. "Propus que continuasse fechado, já que trânsito estava adaptado. A parte de cima seria um parque linear, com elemento de conexão entre a praça (Isabel A Católica) e a área reformada do Açorianos".

Proposta de novo sistema produtivo para o antigo distrito industrial

Trabalho de Yasmin Feijó Jaskulski é pensado para área na antiga Fábrica de Fogões Wallig, no 4º Distrito

Acervo pessoal Yasmin Feijó Jaskulski/Divulgação JC