CAU divulga dados do 2º Censo de Arquitetos e Urbanistas

Oito anos após divulgar o primeiro levantamento, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) apresenta os dados do 2º Censo dos Arquitetos e Urbanistas do Brasil. Com 45 perguntas foi possível coletar informações sobre idade, gênero, raça, deficiências (físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais), faixa de rendimento médio, escolaridade e formação e os principais obstáculos no exercício da profissão.





Realizado no primeiro semestre de 2020, o questionário foi respondido por mais de 40 mil pessoas, de um universo de 212 mil profissionais registrados no CAU. O levantamento foi conduzido pelo CAU Brasil e seus resultados foram tabulados pelo Instituto DataFolha. Um painel interativo centraliza os resultados e permite cruzar as informações da base de dados.





Um recorte inédito desta edição é o perfil racial dos profissionais. Conforme revela o censo, 69% dos participantes se identificam como brancos, 18% como pardos, 4% como pretos, 4% como mestiços, 2% como orientais e os demais preferiram não responder. Outro recorte é de gênero: 58% de quem respondeu identifica-se como mulher, 30% como homem, 1% não-binário e 11% preferiu não informar. Sobre a formação, mais de um terço (34%) do total dos profissionais possui pós-graduação e 63% pretende fazer outro curso superior.