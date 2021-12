Atlas Mundial vê extinção do Orçamento Participativo em Porto Alegre

Cidade pioneira por ter criado um modelo de Orçamento Participativo (OP) há mais de 30 anos, Porto Alegre vê o espaço dedicado à definição de parte do orçamento público pela população perder protagonismo desde a segunda década dos anos 2000. Na cidade que já foi mundialmente conhecida como a capital da participação, a pandemia impacta a realização das atividades presenciais desde 2020. Mas o rompimento com os três critérios que caracterizam o Orçamento Participativo, conforme o Atlas Mundial dos Orçamentos Participativos lançado no início deste mês, é anterior.

O último ano com registro de demandas novas via Orçamento Participativo foi 2016. Em 2017, foram canceladas as assembleias e o ex-prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) disse que, antes de se comprometer com novas demandas, iria realizar o passivo de obras e serviços de anos anteriores - o que não cumpriu. Desde então, não há recurso destinado para que os cidadãos decidam sobre novos investimentos e o que já foi acordado não tem sido cumprido de forma satisfatória.

Para classificar uma experiência como Orçamento Participativo, o Atlas considera três características essenciais: envolver o todo ou uma parte do orçamento de uma instituição ou território, que os cidadãos decidam as prioridades de execução, e garantir que seja feito o que for decidido.

Considerando esse cenário, o Atlas Mundial aponta "a prática extinção do Orçamento Participativo na capital gaúcha". Na avaliação dos pesquisadores, o Orçamento Participativo de Porto Alegre "mantém-se como uma referência histórica indiscutível, embora cada vez menos como uma fonte de replicação na atualidade".

No entanto, o Orçamento Participativo não foi formalmente encerrado em Porto Alegre. Mesmo sem a realização de assembleias, seguem ativos o Conselho do Orçamento Participativo (COP) e os Fóruns Regionais, que reúnem conselheiros e delegados eleitos pela comunidade.

Conforme a atual gestão do governo municipal, as assembleias podem ser retomadas e cabe aos representantes da comunidade a decisão de realizá-las virtual ou presencialmente. Contudo, a estrutura e o recurso para realizar os encontros depende da prefeitura.

Além disso, para o ano de 2022 estão previstos R$ 10 milhões para o Orçamento Participativo, a ser dividido entre as 17 regiões e os seis grupos temáticos para atender o que a já foi definido no passado como prioridade. Outros R$ 150 milhões entram na conta como recurso para o Orçamento Participativo e serão destinados para demandas como as chamadas obras da Copa e o projeto da Orla.

Presente em reunião do COP na semana passada, o prefeito Sebastião Melo (MDB) alega que os recursos devem ser considerados em conjunto e defende que "o Orçamento Participativo não é só orçamento". "Quando voltar presencialmente, antes de qualquer reunião vou dizer (quais os gastos da prefeitura). As pessoas precisam compreender o orçamento como um todo", sustenta.