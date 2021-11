regras para a construção no Centro Histórico de Porto Alegre O projeto que altera as, aprovado na quarta-feira à noite na Câmara Municipal, também deu autorização para uso residencial no Cais Mauá. O local escolhido pela prefeitura e aprovado pelos vereadores é o setor das Docas, que fica entre o terminal do Catamarã e o limite com o Cais Navegantes, na altura da rodoviária da capital gaúcha.

A medida atende ao pedido feito à prefeitura pelo Consórcio Revitaliza, responsável pelo estudo de viabilidade econômica e de uso para o Cais Mauá. No setor dos Armazéns e no terreno próximo da Usina do Gasômetro não é previsto uso residencial das construções.

A proposta aprovada na Câmara diz que “será garantido acesso público à área do Cais junto à orla”, sem especificar se o setor das Docas estará ou não aberto, caso seja construído ali algum empreendimento residencial.