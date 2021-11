O projeto da prefeitura de Porto Alegre que cria o Programa de Reabilitação do Centro Histórico foi aprovado em sessão extraordinária na Câmara Municipal na noite desta quarta-feira, dia 24 de novembro. Anunciada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) como um Plano Diretor específico para o Centro, a medida altera regras para construção no bairro e prevê regulamentação caso a caso de índices como altura e recuos. Interessados em investir na área devem atender a critérios definidos na proposta e terão incentivos urbanísticos, como desconto ou isenção para adquirir solo criado.

No trâmite Legislativo, a proposta não demandou grande articulação do governo e passou com os 26 votos que Melo têm entre vereadores da base e os que se afirmam independentes. Por se tratar de projeto de lei complementar, eram necessários 19 votos para aprovação. Os dez vereadores de oposição foram contrários à proposta e tentaram postergar o debate em plenário apresentando cinco emendas, todas rejeitadas. Além do texto principal do projeto, também foi aprovada uma mensagem retificativa do Executivo para permitir uso residencial de construções no setor das docas do Cais Mauá.