Plano Diretor do Centro na CCJ

O Plano Diretor do Centro Histórico de Porto Alegre está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal. Na próxima terça-feira, dia 16/11, a partir das 10h, o Projeto de Lei Complementar Nº 23/2021 será apresentado pelo secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm. O acesso para participar da reunião está no blog Pensar a cidade, no site do Jornal do Comércio.

Curso online sobre gestão de projetos

O grupo de desenvolvimento imobiliário Ospa e a Escola Livre de Arquitetura (ELA) promovem o curso Path, que aborda o uso prático de metodologia e ferramentas de gestão de projetos na incorporação imobiliária. As aulas serão online nos dias 19 e 20 de novembro, das 9h às 12h30min e das 14h às 17h30min. Mais informações no blog.