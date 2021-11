Santa Maria terá concurso de arquitetura para o Clube dos Ferroviários

concursos de arquitetura Escritórios de arquitetura de todo o país poderão apresentar projetos arquitetônicos para espaços de referência da história e cultura de cinco cidades gaúchas. Os, um para cada projeto, serão lançados ainda em novembro na segunda etapa do Iconicidades, iniciativa do governo do Estado em parceria com as prefeituras de Cachoeirinha, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria e São Leopoldo.

Em Santa Maria o projeto será para o antigo Clube dos Ferroviários, que receberá um centro de artes e economia criativa. No início do século XX, foram construídas casas para os empregados da companhia férrea instalada na cidade, que é até hoje conhecida como Vila Belga. Com o passar dos anos foi construído o Clube dos Funcionários, o prédio sede da Cooperativa, armazéns, padarias, escolas, etc. Localizado no Centro Histórico da cidade e inserido na Mancha Ferroviária, o Clube dos Ferroviários é tombado pelo IPHAE.

A prefeitura aponta que a intervenção pretende trazer um novo uso à edificação, visto que a utilização do espaço é um aliado fundamental para sua preservação. O município já possui um Termo de Referência relativo ao planejamento de um Distrito Criativo e aponta como relevante a presença de um espaço revitalizado para contribuir com a proposta. O prédio também vai abrigar um centro de artes e economia criativa por meio da Escola Municipal de Artes Eduardo Trevisan (EMAET).

O projeto Centro de artes e economia criativa do Clube dos Ferroviários, em Santa Maria, tem o apoio de dez entidades locais: Universidade Franciscana, Universidade Federal de Santa Maria; Associação Santa Maria Tecnoparque, Universidade Federal de Santa Catarina; Agência de Desenvolvimento de Santa Maria; Câmara de Dirigentes Lojistas de Santa Maria (CDL Santa Maria), Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria; SEBRAE Região Centro; Serviço Social do Comércio; Secretaria Municipal de Educação; Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural.

Para os profissionais da arquitetura, o governo prevê premiação dos três primeiros colocados em cada proposta, 15 ao todo. Serão R$ 10 mil ao terceiro lugar, R$ 15 mil para o segundo e R$ 20 mil aos vencedores de cada uma das cinco propostas, além do contrato para desenvolver e entregar o projeto completo ao município. O valor entre premiação e contratação dos projetos é de R$ 3,975 milhões.